Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Eskibağlar Mahallesi Genez Sokakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Asayiş ve trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde, 142 kişi ve 61 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 5 araca farklı maddelerden toplam 54 bin 492 lira ceza uygulandı.

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