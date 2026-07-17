Eskişehir'de belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.
Giriş: 17.07.2026 - 16:10 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.
S.T.(45) idaresindeki 26 AEU 543 plakalı şehir içi toplu ulaşımda kullanılan belediye otobüsü, Gazi Yakup Satar Caddesi'nde 7 yaşındaki K.H'ye çarptı.
Otobüsün altında kalan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Yaralı oK.H, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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