Eskişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Orta Mahalle Tekin Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangının, kapüşonla yüzünü gizleyen bir kişi tarafından eve benzin dökülerek çıkarıldığı iddia edildi.



Görgü tanıklarının kundaklama iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

