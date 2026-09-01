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        Eskişehir'de bir kişi hamamda ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir kişi hamamda ölü bulundu

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'yi küvet içinde hareketsiz görenler durumu hamam işletmecisine bildirdi.

        İhbar üzerine hamama polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tiryaki'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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