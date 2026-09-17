Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Emrah Yakar ile A.Y, U.Ç. ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakar, bıçakla yaralanmıştı. Yakar, kaldırıldığı Çifteler İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yakar'ın ağabeyi A.Y. ile A.Y. (21) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride önceki gün çıkan bıçaklı kavgada, Emrah Yakar'ın (25) ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar A.Y. (21), U.Ç. (41) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y'nin (26) emniyetteki sorguları tamamlandı.

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