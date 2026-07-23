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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle biri çocuk 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de biri çocuk 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle biri çocuk 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında önceki gün çıkan tartışmada M.E.A. (23), T.M.H. (16) ve B.D'yi (27) pompalı tüfekle yaralayıp olay yerinden kaçtıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlı O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

        Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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