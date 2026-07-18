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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Eskişehir'de çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fevziçakmak Mahallesi Temizsoy Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Polis ekiplerince yangınla ilgili başlatılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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