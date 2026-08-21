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        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi keserle yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada kafasına keserle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişi keserle yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada kafasına keserle vurulan kişi yaralandı.

        75. Yıl Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çalışan H.İ.U. (62) ve S.K. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.İ.U, S.K'nin kafasına keserle vurdu.

        İhbar üzerine tesise gelen sağlık ekipleri, S.K'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis tarafından yakalanan H.İ.U'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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