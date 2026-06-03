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        Eskişehir'de Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Eskişehir'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Eskişehir'de Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Eskişehir'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bisiklet turu gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğü hizmet binası önünden başlayan bisiklet turu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona erdi.

        Etkinlikte konuşan İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Çevre Haftası'nın çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.


        Bu yıl haftanın "Dünya Bize Emanet" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, iklim değişikliği, çevre yönetimi, sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm vizyonunun toplumun tüm kesimlerine aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına, çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının geliştirilmesine ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bisiklet, karbon salınımına neden olmayan, enerji tüketmeyen ve sürdürülebilir ulaşım anlayışını destekleyen en önemli ulaşım araçlarından biridir. İklim değişikliğiyle mücadelede bireysel katkılar büyük önem taşımaktadır. Günlük hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler, çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sunacaktır. Daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir dünya için çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmeye devam edeceğiz."

        Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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