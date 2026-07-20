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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı

        Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü çarşı ve mahalle bekçisine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 02:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı bekçi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü çarşı ve mahalle bekçisine çarptı.

        Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, seyir halindeki plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

        İkaza uymayan sürücü motosikletiyle, çarşı ve mahalle bekçisi R.Ü'ye çarpıp olay yerinden kaçtı.

        Elinden yaralanan R.Ü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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