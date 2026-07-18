Eskişehir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan motosikletli polis ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki 26 HS 795 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan R.O. (32) ile F.K'ye (24) kimlik kontrolü yapıldı. Otomobilde gerçekleştirilen aramada ise 75 sentetik ecza hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 2 zanlının emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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