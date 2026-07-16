Eskişehir'de ehliyetsiz sürücü ile ekip aracının karıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücü ile ihbara giden ekip aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücü ile ihbara giden ekip aracının çarpıştığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerinin aracı ile Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde H.H.Y. (17) idaresindeki 26 ALD 428 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle, polis aracındaki İ.A. ve Ş.B. isimli polis memurları ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü H.H.Y'nin ehliyetsiz ve 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi.
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