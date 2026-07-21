Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Eskişehir'de, Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Eskişehir'deki kamu hastanelerinin başhekim ve başhekim yardımcılarının katılımıyla Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik hükümlerinin gözden geçirildiği toplantıda, kentteki evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım hizmetlerine yönelik istişarelerde bulunularak il içi planlamalar yapıldı.



Ayrıca evde sağlık hizmetleri hakkında yeni yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken revizyonlar ele alındı.



Toplantıda, 2026 yılı haziran ayı verileri ile 2026 yılı genel durumu da değerlendirildi.



