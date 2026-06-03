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        Eskişehir'de geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik denetleme şube müdürlükleri personellerince Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Genez Sokak üzerinde denetim gerçekleştirildi.


        Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde, 65 kişi ve 43 araç kontrol edildi.


        Yapılan kontrollerde 10 araç sürücüsüne farklı maddelerden 40 bin 890 lira para cezası kesildi.


        Ayrıca abart egzoz bulunan 1 araç trafikten 30 gün men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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