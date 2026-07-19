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        Eskişehir'de kayıp kadın, Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Porsuk Çayı'nda, hakkında kayıp ihbarı olan kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Eskişehir'de kayıp kadın, Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Porsuk Çayı'nda, hakkında kayıp ihbarı olan kadının cesedi bulundu.


        Osmangazi Mahallesi'nde çayda hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 5 personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.


        Cesedin, hakkında daha önce kayıp ihbarı yapılan ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ayten Kılınç'a (68) ait olduğu belirlendi.

        Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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