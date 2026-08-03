Eskişehir'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 64 yaşındaki Y.D, pompalı tüfekle komşularına doğru ateş etti.



Olayda, M.C. (54) ile T.D. (31) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla yaralandı. Ayrıca 13 yaşındaki G.D. de atılan taşla yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan M.C. ile T.D, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine, G.D. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Y.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

