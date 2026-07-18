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        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nabi Avcı Bulvarı üzerinde bulunan Kent Ormanı'nın giriş kısmında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler, Kent Ormanı çevresinde tedbir alındı.

        Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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