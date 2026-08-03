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        Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 05:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda A.K. idaresindeki 26 APC 304 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 26 AKA 420 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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