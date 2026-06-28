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        Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 05:36 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde, S.Ö. idaresindeki 26 ALD 021 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan B.İ. (22) yönetimindeki 26 AOU 559 plakalı otomobille çarpıştı.

        Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü S.Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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