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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde Sibel Ç, idaresindeki 26 AKD 081 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen 84 yaşındaki Fahrettin K'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Fahrettin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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