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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'de otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 03:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.


        Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi'nde seyir halindeki S.D. idaresindeki 26 S 1207 plakalı işçi servisi ile H.Ş. yönetimindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüleriyle işçi servisindeki yolcular A.Ü, G.T. ve A.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ş. ve H.K.Ş. yaralandı.

        Bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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