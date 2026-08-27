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        Eskişehir'de polisten kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ikazına uymayarak kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 03:40 Güncelleme:
        Eskişehir'de polisten kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ikazına uymayarak kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

        Büyükdere Mahallesi ara sokaklarında polis ekiplerinin dur ikazına uymayan 16 BGS 034 plakalı otomobilin sürücüsü A.İ. (19) aracıyla kaçmaya çalıştı.

        Yaşanan kovalamacanın ardından araç Porsuk Kapalı Spor Salonu bahçesinde durduruldu.

        Yapılan kontrolde sürücünün 0,42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücüye, polisin dur ikazına uymadığı için 200 bin lira ve ehliyetini yanında bulundurmadığı için 2 bin 700 lira olmak üzere 202 bin 700 lira ceza kesildi.

        Aday sürücü olan A.İ'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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