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        Eskişehir'de polisten kaçan motosikletli başka bir polis aracına çarparak yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, başka bir polis aracına çarparak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Eskişehir'de polisten kaçan motosikletli başka bir polis aracına çarparak yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, başka bir polis aracına çarparak yaralandı.

        Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde plakasız arazi motosikletiyle seyir halinde olan Orhan K. (34), trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sırasında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'ne ilerleyen sürücü, başka bir polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Orhan K'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 258 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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