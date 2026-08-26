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        Eskişehir'de seyyar satıcıyı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, seyyar satıcıyı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de seyyar satıcıyı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, seyyar satıcıyı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta dün seyyar satıcılık yapan 54 yaşındaki İ.D'yi, bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün A.K, seyyar satıcılık yapan İ.D'yi henüz belirlenemeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamıştı.

        Yaralı İ.D, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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