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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı.


        Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K'yi (41) suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Porsuk Çayı kenarında, 9 Ağustos'ta, telefonla konuşan Okan K. (41), bölgede otopark işletmeciliği yapan Murat K. (38) tarafından suya itilmiş, çevredekilerin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Okan K, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Okan K'yi Porsuk Çayı'na iten Murat K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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