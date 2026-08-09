Eskişehir'de tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı bir kişiyi Porsuk Çayı'na iten şüpheli tutuklandı. Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta, Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K'yi (41) suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan Murat K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Porsuk Çayı kenarında, 9 Ağustos'ta, telefonla konuşan Okan K. (41), bölgede otopark işletmeciliği yapan Murat K. (38) tarafından suya itilmiş, çevredekilerin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Okan K, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Okan K'yi Porsuk Çayı'na iten Murat K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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