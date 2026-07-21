Eskişehir'de TEI yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.

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