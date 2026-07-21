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        Eskişehir'de TEI yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de TEI yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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