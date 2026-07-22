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        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ö. ile N.D. yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, mağdurlardan birine ait döviz ele geçirildi.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Polis, ele geçirilen dövizi sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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