Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ö. ile N.D. yakalandı.



Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, mağdurlardan birine ait döviz ele geçirildi.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Polis, ele geçirilen dövizi sahibine teslim etti.

