Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Ekiplerce yapılan çalışmada, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1681 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyon kapsamında şüpheliler K.S.V, Ö.F.B, K.D, M.E. ve O.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

