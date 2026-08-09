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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 1681 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında şüpheliler K.S.V, Ö.F.B, K.D, M.E. ve O.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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