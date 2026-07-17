Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, Sivrihisar ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen adreste yapılan aramada 119 gram esrar, 185 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.