Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüphelinin ilçede esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlendi.



Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 119 gram esrar, 185 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatılan şüpheli tutuklandı.

