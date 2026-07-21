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        Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başladı

        Eskişehir'de, Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başarıyla hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başladı

        Eskişehir'de, Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başarıyla hayata geçirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği" uygulaması kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik sigara bırakma desteği sunulmaya başlandı.

        Bu kapsamda ilk çevrim içi görüşme, Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

        Uzaktan muayene sistemiyle uzman hekimler, bireylerin tütün bağımlılığı düzeylerini değerlendiriyor, motivasyonel görüşmeler gerçekleştiriyor ve kişiye özel tedavi planları oluşturuyor.

        Gerekli tetkikler ceza infaz kurumlarındaki aile hekimliği birimleriyle koordineli şekilde değerlendirilirken, uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Aygün Ayhan, uygulama sayesinde ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin sigara bırakma hizmetlerine erişiminin kolaylaştığını ve tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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