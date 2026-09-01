Eskişehir'de yapımı tamamlanan sağlık yatırımlarının açılışı törenle yapıldı

Eskişehir'de yapımı tamamlanan Şarhöyük Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vatandaşların sağlığına yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, sağlık yerleşkesinin koruyucu, birinci basamak ve acil sağlık hizmetlerini aynı çatı altında buluşturan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise vatandaşların açılışı yapılan birimlerde sağlıklarını korumak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmak için hizmet alacağını ifade etti.

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Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışı yapılan sağlık yerleşkesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.