Eskişehir'de yaşadığı evi yakmaya çalışan kişi tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşadığı apartman dairesini yakmaya çalışarak kaçan şüpheli tutuklandı.



Alanönü Mahallesi Batur Sokağı'ndaki 7 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairesini dün henüz bilinmeyen nedenle yakmaya çalışarak kaçan M.K, polis ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelinin evini yakmaya çalışması sonucu dumanı fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.



Adrese gelen itfaiye ekipleri, evin mutfağında kağıtların tutuşturulması sonucu çıktığı belirlenen yangını kontrol altına alarak söndürmüştü.



Ekipler tarafından yapılan incelemede, M.K'nin evde olmadığı tespit edilmiş, apartman tedbir amaçlı tahliye edilmişti.



Binada yaşayanların M.K'den şikayetçi olması üzerine polis ekiplerince yangını çıkardıktan sonra kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

