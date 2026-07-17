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        Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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