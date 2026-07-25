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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki işletmenin trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu bir işçi yaralandı

        Eskişehir'deki işletmenin trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu bir işçi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir işletmeye ait trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Eskişehir'deki işletmenin trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu bir işçi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir işletmeye ait trafoya yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir işletmenin trafosuna yıldırım isabet etti. Bu sırada trafonun yanında bulunan işçi O.Ö. (49) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Elinde ve suratında yanıklar oluşan O.Ö. ambulansla kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yaralı işçinin hastanenin yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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