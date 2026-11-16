Eskişehirsporlu futbolcu Atalay Yıldırım ameliyat oldu Ayvalıkgücü Belediyespor maçında sol köprücük kemiği kırılan siyah-kırmızılı futbolcunun operasyonu başarıyla tamamlandı
Eskişehirspor, dün sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan futbolcusu Atalay Yıldırım'ın sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyata alındığını duyurdu.
Eskişehirspor, dün sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan futbolcusu Atalay Yıldırım'ın sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyata alındığını duyurdu.
Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sakatlanan genç oyuncunun durumu hakkında siyahkırmızılı kulübün sosyal medya hesabından sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Açıklamada, Yıldırım'ın maç esnasında yaşadığı bir pozisyonun ardından tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Yapılan kontroller sonucunda sol köprücük kemiğinde kırık belirlenen futbolcunun vakit kaybetmeden operasyona alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Yıldırım'ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı ifade edilerek oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.
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