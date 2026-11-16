Eskişehirsporlu futbolcu Atalay Yıldırım ameliyat oldu Ayvalıkgücü Belediyespor maçında sol köprücük kemiği kırılan siyah-kırmızılı futbolcunun operasyonu başarıyla tamamlandı

Yapılan kontroller sonucunda sol köprücük kemiğinde kırık belirlenen futbolcunun vakit kaybetmeden operasyona alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Yıldırım'ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı ifade edilerek oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Eskişehirspor, dün sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 22 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan futbolcusu Atalay Yıldırım'ın sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyata alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.