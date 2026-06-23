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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de 23 Haziran'da gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından çevik kuvvet polisleri eşliğinde adliyeye getirildi.

        Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden birinin cezaevinde bulunduğu bildirildi, Antalya'da yakalanan bir şüphelinin de işlemleri, bu şehirde gerçekleştirildi.

        Her iki şüphelinin işlemleri, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapıldı.

        Şüphelilerin 15'i savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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