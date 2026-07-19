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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak'ta, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, henüz belirlenemeyen nedenle 3'üncü kattaki evin penceresinden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeynep Elisa Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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