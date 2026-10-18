Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 00:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede kız arkadaşı Ş.E. ile birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünde bıçak yarası bulunan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Koçak'ın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

        REKLAM

        Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tedavisinin ardından Ş.E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.E. tutuklandı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, Koçak'ın kendisini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Evinde misafir ettiği şahsın bıçakla ölümüne ilişkin gözaltına alınan kadın...
        Evinde misafir ettiği şahsın bıçakla ölümüne ilişkin gözaltına alınan kadın...
        Sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede (2)
        Sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede (2)
        Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu Alevlere ilk müdahaleyi çe...
        Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu Alevlere ilk müdahaleyi çe...
        Vali Yılmaz'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
        Vali Yılmaz'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
        Başkan Ünlüce'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Başkan Ünlüce'den 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Eskişehir İtfaiyesi'nin arama kurtarma köpekleri zorlu sınavı başarıyla geç...
        Eskişehir İtfaiyesi'nin arama kurtarma köpekleri zorlu sınavı başarıyla geç...