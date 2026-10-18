GÜNCELLEME - Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede kız arkadaşı Ş.E. ile birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

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