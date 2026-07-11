GÜNCELLEME - Eskişehir'de silahlı saldırıda şehit olan jandarma personeli için tören düzenlendi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.



İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.



Zanlı İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti.



Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda Narlı Mahallesi Muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.



- Şehidin evine Türk bayrağı asıldı



Evli ve iki çocuk babası Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.



Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve helallik alındı.



Törene şehidin yakınları, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve diğer ilgililer katıldı.



Şehidin naaşı, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı.

