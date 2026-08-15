Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheli adliyede

        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheli adliyede

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 08:59 Güncelleme:
        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheli adliyede

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Eskişehir'de bulunan 77 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

        REKLAM

        5 şüphelinin ise farklı şehirlerde adliyeye sevk edildiği, 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

        Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

        REKLAM

        Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

        Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmıştı.

        REKLAM

        Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli dev dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 90 şüpheli ad...
        Eskişehir merkezli dev dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 90 şüpheli ad...
        Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 407 bin 122'ye ulaştı
        Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 407 bin 122'ye ulaştı
        Alkollü sürücü polis otosuna binerken kapıları karıştırdı Alkollü sürücü ar...
        Alkollü sürücü polis otosuna binerken kapıları karıştırdı Alkollü sürücü ar...
        Başarısının anahtarı eşinin duası oldu
        Başarısının anahtarı eşinin duası oldu
        Alkollü sürücünün aracını teslim almaya gelen yakını da alkollü çıktı 2.19...
        Alkollü sürücünün aracını teslim almaya gelen yakını da alkollü çıktı 2.19...
        Ateşin başında geçen yarım asır Dördüncü kuşak kalaycı Ramazan Kalaycı: "Bu...
        Ateşin başında geçen yarım asır Dördüncü kuşak kalaycı Ramazan Kalaycı: "Bu...