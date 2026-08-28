Necdet Yıldırım Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmaları incelendi
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Necdet Yıldırım Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Necdet Yıldırım Spor Tesisi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve şube müdürleri Necdet Yıldırım Spor Tesisi için planlanan yenileme çalışmaları ve süreç hakkında bilgi aldı.
Yenileme çalışmalarıyla kentin spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha nitelikli imkanlar sunulmasının hedeflendiği bildirildi.
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