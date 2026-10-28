Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör orta refüje devrildi
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün orta refüje devrildiği trafik kazası maddi zararla atlatıldı.
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün orta refüje devrildiği trafik kazası maddi zararla atlatıldı.
Olay, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir erkek şahsın idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Savrulan traktör, orta refüje devrilerek yan yattı. Traktör sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Çevre yolunda tıkanma noktasına gelen trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlatıldı.
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