Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez buğday hasadına katıldı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez buğday hasadına katıldı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, buğday hasadına katılarak biçerdöver kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez buğday hasadına katıldı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, buğday hasadına katılarak biçerdöver kullandı.

        Dönmez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Türkmentokat Mahallesi'nde Celil Doğmuş'a ait buğday tarlasında hasat heyecanına ortak olduğunu belirtti.

        Toprağı alın teriyle işleyen, emeğiyle bereketi büyüten çiftçilere teşekkür eden Dönmez, "Hasat döneminin bol ve bereketli geçmesini diliyorum. Bereket tarlada, güç üretimde." ifadelerini kullandı.

        Hasada, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhsin Cihan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve ilçe yönetimi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz, AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Kurucu Başkanı Ali Semih Ünlü de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu

        Benzer Haberler

        Komşularının yardımı ile hayatını sürdüren kanser hastası kadının acı sonu...
        Komşularının yardımı ile hayatını sürdüren kanser hastası kadının acı sonu...
        Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez buğday hasadında katıldı Biçer...
        Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez buğday hasadında katıldı Biçer...
        İstanbul'un ardından şimdi de Eskişehir'de görüldü
        İstanbul'un ardından şimdi de Eskişehir'de görüldü
        Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Aranması bulunan 109 şahıs yakalandı
        Aranması bulunan 109 şahıs yakalandı
        LGS tercih maratonunda mesleki eğitim seçiminde nelere dikkat edilmeli? Eme...
        LGS tercih maratonunda mesleki eğitim seçiminde nelere dikkat edilmeli? Eme...