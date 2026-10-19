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        Toç Bir-Sen Eskişehir 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

        Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Eskişehir Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Yüksel Karabağ, yeniden şube başkanlığına getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 07:25 Güncelleme:
        Toç Bir-Sen Eskişehir 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

        Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Eskişehir Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Yüksel Karabağ, yeniden şube başkanlığına getirildi.

        Genel kurulda yeniden başkan seçilen Karabağ, kendisine ve yönetimine duyulan güvenden dolayı delegelere teşekkür etti.

        Yeni dönemde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, teşkilatın gücünü artırmak ve sendikal çalışmaları sürdürmek için çalışacaklarını belirten Karabağ, şöyle devam etti:

        "Yeni dönemde Şube Sekreterimiz Güray Gün ve Şube Başkan Yardımcılarımız Ferhat Arslan, Mehmet Yurt, Hakan Emir, Gazi Maral ve Hüseyin Kayar ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, her üyemizin sesine kulak vererek aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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        Sendikal mücadelenin emeğe, alın terine ve vefaya sahip çıkma anlayışıyla sürdürüleceğini vurgulayan Karabağ, birlik ve dayanışma içerisinde çalışarak üyelerin beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Karabağ, genel kurulun teşkilata, sendika üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Genel kurula, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Törü, kurum yöneticileri, şube ve ilçe müdürleri, delegeler ve sendika üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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