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        Adnan Ünverdi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Aziz milletimizin destansı mücadelelerle eriştiği en büyük kazanım olan Cumhuriyetimizin ilanının103'üncü yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Adnan Ünverdi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Aziz milletimizin destansı mücadelelerle eriştiği en büyük kazanım olan Cumhuriyetimizin ilanının103’üncü yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyete giden yolda büyük bedeller ödendiğini belirten Ünverdi, mesajında şunları kaydetti:

        "Vatan toprağının işgal altında olduğu ve büyük yıkımın yaşandığı bir dönemde, Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde aziz atalarımız, cepheden cepheye koşarak istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Şanlı ecdadımız, özgürlük ve bağımsızlığından şartlar ne olursa olsun ödün vermeyeceğini, Kurtuluş Savaşında verdiği destansı mücadele ile tüm dünyaya haykırmıştır. Büyük Önder Atatürk’ün önderliğinde kazanılan eşsiz zaferlerin ardından, güçlü bir irade ile kurulan Cumhuriyetimiz; milli egemenliğimizin, birlik ve bütünlüğümüzün, eşit vatandaşlık ve aydınlık yarınlarımızın teminatı ve sembolü olmuştur. Cumhuriyetin açtığı aydınlık yolda, gelişen dünyaya entegre olan ülkemiz, bilim, sanat, demokrasi, ekonomi ve her alanda büyümeye, yeni atılımlar yapmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek emanet ettiği Cumhuriyet değerleri, bugün en büyük yol göstericimiz, bu kritik coğrafyada birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamamızın ve sağlam bir kale olarak dimdik ayakta durmamızın sarsılmaz kaynağını teşkil etmektedir. Bizler de Büyük Gazi’nin gösterdiği yolda, Gaziantep Sanayi Odası olarak, savaşların ekonomi üzerinden yürütüldüğü günümüz dünyasında, şehrimizin ve ülkemizin daha güçlü yarınlara ulaşabilmesi hedefiyle, şehrimiz sanayisini yeniliklere hazır hale getirmek, üretim, ticaret ve ihracatımızı geliştirerek ekonomi cephesini güçlendirmek ve ülkemize yeni kazanımlar sağlayabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Atatürk’ün, "Vatanını en çok seven en çok çalışandır" sözünden aldığımız ilhamla, üzerimizdeki sorumlulukların farkında olarak daha güzel ve aydınlık yarınlar için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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