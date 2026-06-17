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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gaziantep'te Alzheimer merkezinin açılışına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gaziantep'te Alzheimer merkezinin açılışına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Gaziantep'te yapılan Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 14:02 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gaziantep'te Alzheimer merkezinin açılışına katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Gaziantep'te yapılan Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nin açılışına katıldı.


        Yerebakan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Alzheimer hastalığının modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

        Yaşlı çınarlara sahip çıkmak için bu eserlerin yanında durduklarını belirten Yerebakan, şöyle konuştu:

        "Alzheimer hastalığı, sağlığın ötesinde bir vicdan olarak karşınızdadır. Bir merhamet, sahip çıkma meselesidir. Fakat Alzheimer dediğimiz hastalığın insana dokunan çok daha başka tarafı var. İnsan bu hastalıkta yavaştan hatıralarının bile elinden alındığı bir döneme giriyor. Bir annenin evladını tanıyamaması ile karşı karşıya kalıyor. Bir dedenin torununun adını hatırlayamaması ile karşı karşıya kalıyor. Bugün burada açılan bu merkez, çınarlarımıza sahip çıkmak için var olacaktır. Buraya gelen vatandaşlarımız hizmet almanın ötesinde şefkat, destek görecek, yalnız olmadıklarını hissedecekler."

        Yerebakan, verilen desteklerden dolayı Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Uslu ailesine teşekkür etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Gaziantep modeli çalışıyor. Yaşatanlar ve öldürenlerin dünyasında yaşatanların tarihini yazıyor. İyiler ve kötüler dünyasında iyilerin tarihini yazıyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen, 25 yıl önce 'biz yetimin yoksulun kimsesizlerin kimsesi olacağız' diyen, 'sessiz yığınların sesi olacağız' diyen Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çeyrek asrı tamamladık." dedi.

        - "Memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

        Hayırsever Beyhan Uslu da merkezin yapım süreci ve hikayesine değinerek, şunları kaydetti:

        "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, millet yaşasın, ümmet yaşasın' düsturuyla aile olarak elimizden geldiği kadar şehrimize destek vermeye çalışıyoruz. Tabii biz öğüdünü özünden almış, ümmetten almış, sonra atalarımızdan almışız. Rahmetli babamın bir sözü bizi çok bağlamıştı, çok umutlandırmıştı. Babam da derdi ki 'Bir insan annesiz babasız büyüyebiliyormuş bu seviyeye gelebiliyormuş. Ama bir insan yoktur ki devletsiz, milletsiz, ezansız, bayraksız yaşayamayacağını öğrendim. Malım da mülküm de canım da bu devlete feda olsun' demiştir. Biz de o düsturla elimizden geldiği kadar memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz."

        Konuşmaların ardından Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, merkezi ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmete açılan merkez, terapötik bahçesi, açık etkinlik alanları, rehabilitasyon ve eğitim birimleriyle birlikte güçlü fiziki altyapısı, modern donanımı ve çok yönlü hizmet modeli sayesinde yaklaşık 500 kişilik hizmet kapasitesine sahip bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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