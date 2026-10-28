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        Anka Hastanesi'nde kas göğüs kemiği kesilmeden bypass

        Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonda, açık kalp ameliyatından çekinen kalp hastası Muhittin Altunbaş, minimal invaziv (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu. Yaklaşık 5 santimetrelik küçük bir kesiyle iki damarına bypass yapılan Altunbaş, kısa sürede normal yaşamına döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Anka Hastanesi'nde kas göğüs kemiği kesilmeden bypass

        Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonda, açık kalp ameliyatından çekinen kalp hastası Muhittin Altunbaş, minimal invaziv (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu. Yaklaşık 5 santimetrelik küçük bir kesiyle iki damarına bypass yapılan Altunbaş, kısa sürede normal yaşamına döndü.

        Yürüyüş ve merdiven çıkma sırasında yaşadığı nefes darlığı şikayetleriyle health sürecine adım atan Muhittin Altunbaş, dış merkezde yapılan anjiyografi sonucunda damarlarının açılamayacağını ve klasik açık kalp ameliyatı olması gerektiğini öğrendi. Açık ameliyatın getirdiği uzun iyileşme sürecinden endişe duyan Altunbaş, alternatif tedavi arayışları kapsamında Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu.

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        "Minimal İnvaziv" yöntemle konforlu çözüm

        Hastanede gerçekleştirilen ayrıntılı tetkikler ve klinik değerlendirmeler neticesinde, Muhittin Altunbaş’ın kapalı yöntem olarak bilinen minimal invaziv cerrahi için uygun bir aday olduğu belirlendi.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın göğüs kafesi açılmadan, yaklaşık 5 santimetrelik küçük bir kesi üzerinden iki damarına başarılı bir şekilde bypass uygulandı. Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla konforlu ve kısa süren operasyon sonrası hastanın iyileşme süreci beklenenden de hızlı ilerledi.

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        Bir hafta içinde normal yaşama dönüş

        Ameliyatın ardından kısa sürede ayağa kalkan ve sağlığına kavuşan Muhittin Altunbaş, normal sosyal yaşamına yaklaşık bir hafta içinde döndü. Süreç boyunca kendisini yalnız bırakmayan sağlık ekibine teşekkür eden Altunbaş, açık ameliyat fikrinin kendisini çok endişelendirdiğini ancak kapalı yöntem sayesinde bu korkuları geride bıraktığını ifade etti.

        "Her hastanın durumu kişiye özel değerlendirilmeli"

        Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Koordinatörü Mustafa Artar ile ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Gökaslan’ın yürüttüğü bu başarılı tedavi süreci, uygun hastalarda minimal invaziv kalp cerrahisinin sunduğu devrim niteliğindeki avantajları bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, kalp ve damar hastalıklarında her hastanın durumunun çok yönlü ve kişiye özel ele alınması gerektiğini vurguladı. Doğru ve en uygun tedavi yönteminin, uzman hekimler tarafından yapılan detaylı tetkikler sonucunda belirlenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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