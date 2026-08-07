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        Araban'da Emine Öztürk Kuran Kursu'nun temeli atıldı

        Araban ilçesinde, Emine Öztürk Kuran Kursu'nun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Araban'da Emine Öztürk Kuran Kursu'nun temeli atıldı

        Araban ilçesinde, Emine Öztürk Kuran Kursu'nun temeli atıldı.

        Araban Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesine hayırsever Haydar Kenan Öztürk tarafından yaptırılmak üzere temeli atılan Emine Öztürk Kuran Kursu ilçe halkına hizmet edecek.


        Düzenlenen törene Araban Kaymakam Vekili Osman Sarı, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Aziz Aktan, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, Yavuzeli Müftüsü Eyyüp Aslan, hayırsever Öztürk ailesi ve diğer ilgililer katıldı.


        Törende yapılan duaların ardından temel atma işlemi gerçekleştirildi.

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