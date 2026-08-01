Araban'da vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı'nda serinledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı'nda serinledi.



Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı ilçede, bazı vatandaşlar gölge alanları tercih etti.



Bazı vatandaşlar ise soğuk ve kaynak suyu olan Sıtma Pınar Çayı'na girerek serinledi.



Hasan Yılmaz sıcaklardan bunaldıklarını belirterek, "Sıtma Pınar Çayı’nın soğuk ve temiz suyuna girip ağaçların altında oturup dinlenmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde kavurucu sıcaklara dayanmak mümkün değil." diye konuştu.

